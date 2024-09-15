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Пелагия Пимановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Чеканнов) Семен Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кирило Семенович

Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чеканнов Патракей Семенович

Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мухина Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шутова Мавра Семеновна

Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
До 1834

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