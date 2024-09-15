Пелагия Пимановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кирило Семенович
Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чеканнов Патракей Семенович
Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мухина Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шутова Мавра Семеновна
Отец ребёнка: (Чеканнов) Семен Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
До 1834