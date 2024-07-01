Шутова Мавра Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: (Чеканнов) Семен Васильевич
Мать: Пелагия Пимановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович
ГАСО, рев1834, 54об
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Шутова) Наталья Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович
ГАСО, рев1834, 55л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Шутова) Надежда Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович
ГАСО, рев1834, 55л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Шутова) Александра Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович
ГАСО, рев1834, 55л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шутова) Федосья Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович
ГАСО, рев1834, 55л
Смерть
Неизвестно