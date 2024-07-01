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Шутова Мавра Семеновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: (Чеканнов) Семен Васильевич

Мать: Пелагия Пимановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Кирило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шутов Тимофей Кирилович

Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 54об
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Шутова) Наталья Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 55л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Шутова) Надежда Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 55л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Шутова) Александра Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 55л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шутова) Федосья Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 55л
Смерть
Неизвестно

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