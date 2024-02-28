Патракей Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Семен Васильевич
Мать: Пелагия Пимановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михайло Патракеевич
Мать ребёнка: Настасья Фроловна
ГАСО, 24-25-330-64об
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Парасковья Патракеевна
Мать ребёнка: Настасья Фроловна
ГАСО, 24-25-330-65л
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорий Патракеевич
Мать ребёнка: Настасья Фроловна
ГАСО, 24-25-330-64 об
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елисавета Патракеевна
Мать ребёнка: Настасья Фроловна
ГАСО, 24-25-330-65л
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагия Патракеевна
Мать ребёнка: Настасья Фроловна
ГАСО, 24-25-330-65л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Фроловна
ГАСО, 24-25-330-65л
Смерть
Неизвестно