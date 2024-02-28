Патракей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатракей Семенович

Патракей Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Семен Васильевич

Мать: Пелагия Пимановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Михайло Патракеевич

Мать ребёнка: Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64об
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Парасковья Патракеевна

Мать ребёнка: Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Григорий Патракеевич

Мать ребёнка: Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64 об
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елисавета Патракеевна

Мать ребёнка: Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65л
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагия Патракеевна

Мать ребёнка: Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close