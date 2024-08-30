Комарова Анисья Патракеевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
ГАСО, рев1834, 53л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-167л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Комарова) Харитина Тихоновна
Отец ребёнка: Комаров Тихон Климентьевич
ГАСО, 179-1-213-167л
Рождение ребёнка
1847
Сын: Комаров Крисанф Тихонович
Отец ребёнка: Комаров Тихон Климентьевич
ГАСО, 179-1-213-166об
Смерть
Неизвестно