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Комарова Анисья Патракеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чеканнов Патракей Семенович

Мать: (Суворова) Настасья Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 53л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Тихон Климентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-167л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Комарова) Харитина Тихоновна

Отец ребёнка: Комаров Тихон Климентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-167л
Рождение ребёнка
1847

Сын: Комаров Крисанф Тихонович

Отец ребёнка: Комаров Тихон Климентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-166об
Смерть
Неизвестно

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