Сурначев Даниил Александрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
В то время Белорусская ССР, Могилевская губерния, Рогачевский уезд, д. Слобода
Военная награда
Неизвестно
За Оборону Советского Заполярья
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сурначев Александр Данилович
Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Сурначев Григорий Данилович
Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лащенко (Сурначева) Вера Даниловна
Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна
Рождение ребёнка
10.04.1931
Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна
Военная служба
С 24.12.1942 по 04.02.1943
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
В/ч131 азсп 128зсп 43зсд, 114сд 363сп. Выбыл по болезни.
Военная награда
1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно