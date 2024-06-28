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Сурначев Даниил Александрович

Место рождения

Слобода, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сурначев Александр Игнатович

Мать: Сурначева Домна Романовна

Слобода, Рогачёвский район, Гомельская область
В то время Белорусская ССР, Могилевская губерния, Рогачевский уезд, д. Слобода
Военная награда
Неизвестно
За Оборону Советского Заполярья
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сурначев Александр Данилович

Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Сурначев Григорий Данилович

Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лащенко (Сурначева) Вера Даниловна

Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сурначев Иван Данилович

Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.04.1931

Сын: Сурначев Федор Данилович

Мать ребёнка: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 24.12.1942 по 04.02.1943
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
В/ч131 азсп 128зсп 43зсд, 114сд 363сп. Выбыл по болезни.
Военная награда
1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно

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