Сурначев Александр Игнатович
Место рожденияСипоровка
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сурначев Игнат
Мать: не указана
Сипоровка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурначев Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Сурначева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сурначева Матрена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сурначев Даниил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Слобода, Рогачёвский район, Гомельская область
В то время Белорусская ССР, Могилевская губерния, Рогачевский уезд, д. Слобода
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сурначев Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сипоровка
Место жительства
1909
Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Переселенцы с Белоруссии.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сурначева Евдокия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Сипоровка
Смерть
Неизвестно