Сурначев Александр Игнатович 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСурначев Александр Игнатович

Сурначев Александр Игнатович

Место рождения

Сипоровка

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сурначев Игнат

Мать: не указана

Сипоровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурначева Домна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурначев Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Сурначева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сурначева Матрена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сурначев Даниил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Слобода, Рогачёвский район, Гомельская область
В то время Белорусская ССР, Могилевская губерния, Рогачевский уезд, д. Слобода
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сурначев Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Сипоровка
Место жительства
1909
Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Переселенцы с Белоруссии.
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сурначева Евдокия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Сипоровка
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.