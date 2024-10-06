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Сурначев Павел Александрович

Место рождения

Сипоровка

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сурначев Александр Игнатович

Мать: Сурначева Домна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурначев Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сурначев Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сурначева Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сурначева Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сурначев Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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