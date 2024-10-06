Сурначев Павел Александрович
Место рожденияСипоровка
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурначев Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сурначева Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сурначева Валентина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сурначев Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно