Сурначев Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Сурначев Павел Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурначева Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 01.01.1941 по 18.07.1960
В годы ВОВ служил в 251 гв. бап, в/ч 337 апдд. Закончил службу в звании майора.
Военная награда
1945
Был награжден 3 Орденами Красного Знамени 1945, 1955, 1956 годах
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
1945
За взятие Будапешта
Военная награда
1951
За боевые заслуги
Смерть
Неизвестно