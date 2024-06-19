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Сурначев Петр Павлович

Место рождения

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Сурначев Павел Александрович

Мать: не указана

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурначева Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 01.01.1941 по 18.07.1960
В годы ВОВ служил в 251 гв. бап, в/ч 337 апдд. Закончил службу в звании майора.
Военная награда
1945
Был награжден 3 Орденами Красного Знамени 1945, 1955, 1956 годах
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
1945
За взятие Будапешта
Военная награда
1951
За боевые заслуги
Смерть
Неизвестно

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