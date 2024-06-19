Сурначев Федор Данилович
Место рождения
Дата рождения10.04.1931
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931
Рождение ребёнка
02.01.1953
Дочь: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Сурначева (Хорь) Анна Алексеевна
Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.1959
Дочь: Пыхова (Сурначева) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Сурначева (Хорь) Анна Алексеевна
Смерть
1973