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Сурначев Федор Данилович

Место рождения

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.04.1931

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931

Отец: Сурначев Даниил Александрович

Мать: Сурначева (Слесарева) Марфа Марковна

Слабцовка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.01.1953

Дочь: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Сурначева (Хорь) Анна Алексеевна

Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.1959

Дочь: Пыхова (Сурначева) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Сурначева (Хорь) Анна Алексеевна

Смерть
1973

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