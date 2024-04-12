Некрасов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1829
Бракосочетание
07.01.1857
Жена: Некрасова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1860
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
07.08.1861
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно