Некрасов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Егорович

Некрасов Иван Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1829

Отец: Некрасов Егор Егоров

Мать: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.01.1857

Жена: Некрасова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
02.03.1860

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1861

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close