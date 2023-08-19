Некрасова (Малыгина) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Малыгин Григорий Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1820
Муж: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
17.01.1821
Сын: Некрасов Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
13.07.1823
Дочь: Малыгина Мария Егорова
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1825
Дочь: Голубцова Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
17.09.1827
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
10.01.1829
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
07.01.1831
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
05.10.1832
Дочь: Праскева Егоровна
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
21.03.1834
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно