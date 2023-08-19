Некрасова (Малыгина) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Наталья Григорьевна

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Малыгин Григорий Кириллович

Мать: не указана

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1820

Муж: Некрасов Егор Егоров

Рождение ребёнка
17.01.1821

Сын: Некрасов Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1823

Дочь: Малыгина Мария Егорова

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1825

Дочь: Голубцова Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1827

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1829

Сын: Некрасов Иван Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1831

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1832

Дочь: Праскева Егоровна

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Рождение ребёнка
21.03.1834

Сын: Некрасов Нил Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Петр Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Некрасов Егор Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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