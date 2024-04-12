Голубцова (Некрасова) Пелагея Егорова
Место рождения
Дата рождения25.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1825
Бракосочетание
09.11.1851
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Ольга Тихонова
Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев
Рождение ребёнка
01.03.1857
Дочь: Дарья Тихонова
Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев
Рождение ребёнка
23.03.1861
Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев
Рождение ребёнка
02.06.1865
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев
Смерть
Неизвестно