Голубцова (Некрасова) Пелагея Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцова (Некрасова) Пелагея Егорова

Голубцова (Некрасова) Пелагея Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1825

Отец: Некрасов Егор Егоров

Мать: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1851

Муж: Голубцов Тихон Дементьев

Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Ольга Тихонова

Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1857

Дочь: Дарья Тихонова

Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1861

Сын: Голубцов Георгий Тихонов

Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1865

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Голубцов Тихон Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close