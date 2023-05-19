Голубцов Тихон Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Тихон Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Голубцов Дементий Моисеев

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1851

Жена: Голубцова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Ольга Тихонова

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1857

Дочь: Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1861

Сын: Голубцов Георгий Тихонов

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1865

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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