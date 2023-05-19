Голубцов Тихон Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Голубцов Дементий Моисеев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1851
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Ольга Тихонова
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
01.03.1857
Дочь: Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
23.03.1861
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
02.06.1865
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея Егорова
Смерть
Неизвестно