Голубцов Дементий Моисеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубцов Дементий Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова (Голубцова) Параскева Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Голубцов Тихон Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Некрасова (Голубцова) Марья Дементьева

Мать ребёнка: не указана

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