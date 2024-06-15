Голубцов Дементий Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова (Голубцова) Параскева Дементьева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Некрасова (Голубцова) Марья Дементьева
Мать ребёнка: не указана