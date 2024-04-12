Некрасов Егор Егоров
Место рождения
Дата рождения17.04.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1796
Отец: Некрасов Егор Григорьев
Мать: Некрасова Марфа Иванова
Бракосочетание
23.01.1820
Рождение ребёнка
17.01.1821
Сын: Некрасов Тимофей Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1823
Дочь: Малыгина Мария Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1825
Дочь: Голубцова Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1827
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.01.1829
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1831
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
05.10.1832
Дочь: Праскева Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.03.1834
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно