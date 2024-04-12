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Некрасов Егор Егоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.04.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1796

Отец: Некрасов Егор Григорьев

Мать: Некрасова Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1820

Жена: Некрасова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
17.01.1821

Сын: Некрасов Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1823

Дочь: Малыгина Мария Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1825

Дочь: Голубцова Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1827

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1829

Сын: Некрасов Иван Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1831

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1832

Дочь: Праскева Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
21.03.1834

Сын: Некрасов Нил Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Петр Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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