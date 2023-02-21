Ходырев Денис Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Денис Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1871 ст.

Отец: Ходырев Афанасей Логинович

Мать: Ходырева Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Сын: Ходырев Александр Денисович

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Денисовна

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Денисовна

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Денисовна

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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