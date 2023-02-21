Ходырев Денис Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1871 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.
Сын: Ходырев Александр Денисович
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Денисовна
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Денисовна
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Денисовна
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно