Ходырева Матрона Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.
Сын: Ходырев Денис Афанасьевич
Отец ребёнка: Ходырев Афанасей Логинович
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Ходырев Афанасей Логинович
Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.
Сын: Ходырев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Ходырев Афанасей Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно