Ходырева Матрона Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Матрона Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.

Сын: Ходырев Денис Афанасьевич

Отец ребёнка: Ходырев Афанасей Логинович

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Ходырев Афанасей Логинович

Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.

Сын: Ходырев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Ходырев Афанасей Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Афанасей Логинович

Смерть
Неизвестно
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