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Ходырева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Сын: Ходырев Александр Денисович

Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Денисовна

Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Денисовна

Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Денис Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Денисовна

Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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