Ходырева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.
Сын: Ходырев Александр Денисович
Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Денисовна
Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Денисовна
Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Денисовна
Отец ребёнка: Ходырев Денис Афанасьевич
Смерть
Неизвестно