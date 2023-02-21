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Ходырев Афанасей Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1845 ст.

Отец: Ходырев Логин Иванович

Мать: Ходырева Степанида Назаровна

Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.

Сын: Ходырев Денис Афанасьевич

Мать ребёнка: Ходырева Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: Ходырева Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.

Сын: Ходырев Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Ходырева Матрона Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Матрона Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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