Ходырев Афанасей Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1845 ст.
Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.
Сын: Ходырев Денис Афанасьевич
Мать ребёнка: Ходырева Матрона Ермолаевна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: Ходырева Матрона Ермолаевна
Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.
Сын: Ходырев Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Ходырева Матрона Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно