Панпурина (Савина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанпурина (Савина) Дарья

Панпурина (Савина) Дарья

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

09.03.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Между 1778 и 1784 г.р.

Муж

Между 1797 и 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1801

Отец: Савин Иван

Мать: Акилина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Панпурин Николай

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Панпурин Николай

Рождение ребёнка
1828

Сын: Панпурин Иосиф

Отец ребёнка: Панпурин Николай

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Панпурин Николай

Рождение ребёнка
1842

Сын: Панпурин Андрей

Отец ребёнка: Панпурин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панпурин Николай

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
1848 - 1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close