Панпурина (Савина) Дарья
Место рождения
Дата рождения09.03.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1801
Отец: Савин Иван
Мать: Акилина
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Панпурин Николай
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Панпурин Николай
Рождение ребёнка
1828
Сын: Панпурин Иосиф
Отец ребёнка: Панпурин Николай
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Панпурин Николай
Рождение ребёнка
1842
Сын: Панпурин Андрей
Отец ребёнка: Панпурин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панпурин Николай
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
1848 - 1855