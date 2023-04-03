(Панпурина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Панпурина) Матрена

(Панпурина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1822

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822

Отец: Панпурин Николай

Мать: Панпурина Дарья

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Колисниченков Яков

Бракосочетание
До 1841

Муж: Колисниченков Яков

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851

Сын: Колисниченков Илья

Отец ребёнка: Колисниченков Яков

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854

Сын: Колисниченков Иосиф

Отец ребёнка: Колисниченков Яков

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Колисниченков Яков

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Колисниченков Яков

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Колисниченков Яков

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close