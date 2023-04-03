(Панпурина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1822
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822
Отец: Панпурин Николай
Мать: Панпурина Дарья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Колисниченков Яков
Бракосочетание
До 1841
Муж: Колисниченков Яков
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851
Сын: Колисниченков Илья
Отец ребёнка: Колисниченков Яков
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854
Сын: Колисниченков Иосиф
Отец ребёнка: Колисниченков Яков
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Колисниченков Яков
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Колисниченков Яков
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Колисниченков Яков
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861