Колисниченков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1841
Жена: Матрена
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851
Сын: Колисниченков Илья
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854
Сын: Колисниченков Иосиф
Мать ребёнка: Матрена
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861