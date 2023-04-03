Колисниченков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колисниченков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1821 и 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Матрена

Бракосочетание
До 1841

Жена: Матрена

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851

Сын: Колисниченков Илья

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854

Сын: Колисниченков Иосиф

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефросиния

Мать ребёнка: Матрена

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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