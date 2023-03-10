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Шохин Кондратий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шохин Василий Михайлович

Мать: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шохин Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шохин Тихон Кондратьевич

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Шохин) Феодосия Кондратьевна

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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