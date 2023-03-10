Шохин Кондратий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шохин Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Шохин) Феодосия Кондратьевна
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно
Смерть
Неизвестно