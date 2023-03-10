Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шохин Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Шохин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Шохин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Неизвестно Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Шохин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно