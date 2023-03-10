Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шохин Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Шохин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шохин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Шохин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Неизвестно Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Шохин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close