Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шохин Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Шохин Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Шохин Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Шохин) Феодосия Кондратьевна
Отец ребёнка: Шохин Кондратий Васильевич
Смерть
Неизвестно