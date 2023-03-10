Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Фёкла Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шохин Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Шохин Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шохин Тихон Кондратьевич

Отец ребёнка: Шохин Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Шохин) Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Шохин Кондратий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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