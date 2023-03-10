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Шохин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шохин Михаил Фокеевич

Мать: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шохин Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шохин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Неизвестно (Шохин) Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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