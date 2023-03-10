Шохин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шохин Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Неизвестно (Шохин) Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно
Смерть
Неизвестно