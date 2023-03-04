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Коновалов Осип Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коновалов Емельян Харитонович

Мать: Коновалова Анна Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Марфа Панфилова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коновалов Калина Осипович

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Коновалова) Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Коновалов Яков Осипович

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова

Рождение ребёнка
26.06.1835 ст.

Сын: Коновалов Пётр Осипович

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова

Смерть
1854

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