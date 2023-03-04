Коновалов Осип Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коновалов Калина Осипович
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Коновалова) Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова
Рождение ребёнка
26.06.1835 ст.
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Панфилова
Смерть
1854