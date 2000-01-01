Коновалов Емельян Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коновалов Осип Емельянович
Мать ребёнка: Коновалова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Коновалов Иван Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Анна Семёнова
Смерть
После 1804