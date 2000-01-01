Коновалов Емельян Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Емельян Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Коновалов Харитон Иванович

Мать: Коновалова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коновалов Осип Емельянович

Мать ребёнка: Коновалова Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Коновалов Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Акилина Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна Семёнова

Смерть
После 1804
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