Коновалова (Широкова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Широкова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коновалов Василий Харитонович

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Останина Ирина Харитоновна

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Коновалов Макар Харитонович

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина Харитоновна

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Коновалов Емельян Харитонович

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Харитон Иванович

Смерть
1793
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