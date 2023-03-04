Коновалова (Широкова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коновалов Василий Харитонович
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Останина Ирина Харитоновна
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Коновалов Макар Харитонович
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина Харитоновна
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коновалов Емельян Харитонович
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793