Коновалов Калина Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталия Калинина
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
11.03.1845 ст.
Дочь: Коновалова Александра Калинина
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
03.05.1846
Сын: Коновалов Николай Калининов
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.
Сын: Коновалов Василий Калининов
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисья Калинина
Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858