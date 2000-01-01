Коновалов Калина Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Калина Осипович

Коновалов Калина Осипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Коновалов Осип Емельянович

Мать: Коновалова Марфа Панфилова

Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.

Сын: Коновалов Иван Калининов

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталия Калинина

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Рождение ребёнка
11.03.1845 ст.

Дочь: Коновалова Александра Калинина

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Рождение ребёнка
03.05.1846

Сын: Коновалов Николай Калининов

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.

Сын: Коновалов Егор Калининов

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.

Сын: Коновалов Василий Калининов

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисья Калинина

Мать ребёнка: Коновалова Елизавета Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Елизавета Михайлова

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close