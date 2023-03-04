Коновалова Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Елизавета Михайлова

Коновалова Елизавета Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.

Сын: Коновалов Иван Калининов

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Коновалова) Наталия Калинина

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
11.03.1845 ст.

Дочь: Коновалова (Коновалова) Александра Калинина

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
03.05.1846

Сын: Коновалов Николай Калининов

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.

Сын: Коновалов Егор Калининов

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.

Сын: Коновалов Василий Калининов

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Коновалова) Анисья Калинина

Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.