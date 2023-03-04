Коновалова Елизавета Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Коновалова) Наталия Калинина
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Рождение ребёнка
11.03.1845 ст.
Дочь: Коновалова (Коновалова) Александра Калинина
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Рождение ребёнка
03.05.1846
Сын: Коновалов Николай Калининов
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.
Сын: Коновалов Василий Калининов
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Коновалова) Анисья Калинина
Отец ребёнка: Коновалов Калина Осипович
Смерть
После 1858