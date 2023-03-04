Коновалова Марфа Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коновалов Калина Осипович
Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Коновалова) Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович
Рождение ребёнка
26.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович
Смерть
После 1850