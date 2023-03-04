Коновалова Марфа Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Марфа Панфилова

Коновалова Марфа Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Осип Емельянович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коновалов Калина Осипович

Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Коновалова) Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Коновалов Яков Осипович

Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович

Рождение ребёнка
26.06.1835 ст.

Сын: Коновалов Пётр Осипович

Отец ребёнка: Коновалов Осип Емельянович

Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.