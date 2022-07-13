Сачевкина (Лапшина) Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения04.07.1916
Дата смерти02.05.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1916
Отец: Лапшин Федор Петрович
Бракосочетание
11.08.1937
Рождение ребёнка
30.09.1942
Сын: Сачевкин Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Сачевкин Василий Алексеевич
Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачевкин Василий Алексеевич
Смерть
02.05.1992
Похороны
Неизвестно