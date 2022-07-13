Сачевкина (Лапшина) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачевкина (Лапшина) Ольга Федоровна

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Место рождения

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

04.07.1916

Дата смерти

02.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1916

Отец: Лапшин Федор Петрович

Мать: Лапшина Глафира Дмитриевна

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Бракосочетание
11.08.1937

Муж: Сачевкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.09.1942

Сын: Сачевкин Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Сачевкин Василий Алексеевич

Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачевкин Василий Алексеевич

Смерть
02.05.1992
Похороны
Неизвестно

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