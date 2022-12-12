сельцо Новая, сельцо Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Новая

Паршинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6410Доброе Пристанище (Новая Деревня), сц. вл.при рч. Липне.1312123729
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Турабьевская волость
494. Доброе Пристанище (Новая), деревня бывшая владельческая, при реке Липне, дворов 7, жителей 56, почтовая станция

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Паршинская волость
7419Новая деревня86975131
7420Усадьба Есиповой при деревне Новой6175131
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