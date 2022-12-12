Новая
Паршинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6410Доброе Пристанище (Новая Деревня), сц. вл.при рч. Липне.1312123729Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
494. Доброе Пристанище (Новая), деревня бывшая владельческая, при реке Липне, дворов 7, жителей 56, почтовая станция
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7419Новая деревня86975131
7420Усадьба Есиповой при деревне Новой6175131