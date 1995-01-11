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Сачевкин Василий Алексеевич

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Место рождения

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

19.02.1909

Дата смерти

11.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1909

Отец: Сачевкин Алексей Георгиевич

Мать: Сачевкина Елена Николаевна

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
11.08.1937

Жена: Сачевкина Ольга Федоровна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
30.09.1942

Сын: Сачевкин Альберт Васильевич

Мать ребёнка: Сачевкина Ольга Федоровна

Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачевкина Ольга Федоровна

с.Сахтыш, Тейковский район, Ивановская область, СССР
Смерть
11.01.1995
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино
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