Сачевкин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1909
Дата смерти11.01.1995
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1909
Бракосочетание
11.08.1937
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
30.09.1942
Сын: Сачевкин Альберт Васильевич
Мать ребёнка: Сачевкина Ольга Федоровна
Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачевкина Ольга Федоровна
с.Сахтыш, Тейковский район, Ивановская область, СССР
Смерть
11.01.1995
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино