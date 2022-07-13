Лапшина Глафира Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Глафира Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Борис Федорович

Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лапшин Василий Федорович

Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лапшин Антип Федорович

Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1916

Дочь: Сачевкина (Лапшина) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1920

Дочь: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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