Лапшина Глафира Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1916
Дочь: Сачевкина (Лапшина) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович
Рождение ребёнка
13.08.1920
Дочь: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Лапшин Федор Петрович
Смерть
Неизвестно