Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1920

Дата смерти

25.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920

Отец: Лапшин Федор Петрович

Мать: Лапшина Глафира Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.12.1943

Дочь: Тучина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин Иванович

Смерть
25.12.2007
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино
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