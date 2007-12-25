Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1920
Дата смерти25.12.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920
Отец: Лапшин Федор Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1943
Дочь: Тучина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2007
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино