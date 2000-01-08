Сачевкин Альберт Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1942
Дата смерти08.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1942
Рождение ребёнка
14.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачевкина Фатима Фейзрахмановна
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Бракосочетание
05.11.1967
п.Новое Леушино, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.12.1970
Сын: Сачевкин Алексей Альбертович
Мать ребёнка: Сачевкина Фатима Фейзрахмановна
п.Новое Леушино, Ивановская область
Смерть
08.01.2000
с.Новое Леушино, Ивановская область