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Сачевкин Альберт Васильевич

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Место рождения

Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

30.09.1942

Дата смерти

08.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1942

Отец: Сачевкин Василий Алексеевич

Мать: Сачевкина Ольга Федоровна

Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачевкина Фатима Фейзрахмановна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Бракосочетание
05.11.1967

Жена: Сачевкина Фатима Фейзрахмановна

п.Новое Леушино, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.12.1970

Сын: Сачевкин Алексей Альбертович

Мать ребёнка: Сачевкина Фатима Фейзрахмановна

п.Новое Леушино, Ивановская область
Смерть
08.01.2000
с.Новое Леушино, Ивановская область
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