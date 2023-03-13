Губинъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губинъ Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Губинъ Илья

Мать: Губина Авдотья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Ульяна Прокофьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Козлова (Губина) Марья

Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Арбузова (Губина) Акулина

Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ежова (Губина) Оксинья

Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Губинъ Сергей

Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Губинъ Максимъ

Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Губинъ Иванъ

Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева

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