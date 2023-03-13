Губинъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Губинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Козлова (Губина) Марья
Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Арбузова (Губина) Акулина
Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ежова (Губина) Оксинья
Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Губинъ Сергей
Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Губинъ Максимъ
Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Губинъ Иванъ
Мать ребёнка: Губина Ульяна Прокофьева