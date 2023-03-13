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Губина Ульяна Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Козлова (Губина) Марья

Отец ребёнка: Губинъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Арбузова (Губина) Акулина

Отец ребёнка: Губинъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ежова (Губина) Оксинья

Отец ребёнка: Губинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1776

Сын: Губинъ Сергей

Отец ребёнка: Губинъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Губинъ Максимъ

Отец ребёнка: Губинъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Губинъ Иванъ

Отец ребёнка: Губинъ Гаврила

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