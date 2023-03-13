Губина Ульяна Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Козлова (Губина) Марья
Отец ребёнка: Губинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Арбузова (Губина) Акулина
Отец ребёнка: Губинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ежова (Губина) Оксинья
Отец ребёнка: Губинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1776
Сын: Губинъ Сергей
Отец ребёнка: Губинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1778
Сын: Губинъ Максимъ
Отец ребёнка: Губинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1782
Сын: Губинъ Иванъ
Отец ребёнка: Губинъ Гаврила