Козлова (Губина) Марья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Губинъ Гаврила
Мать: Губина Ульяна Прокофьева
Бракосочетание
15.01.1784
Муж: Козловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
04.12.1789
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Козловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
28.02.1794
Сын: Козловъ Василий
Отец ребёнка: Козловъ Мартынъ