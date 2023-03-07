Козлова (Губина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Губина) Марья

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Губинъ Гаврила

Мать: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1784

Муж: Козловъ Мартынъ

Рождение ребёнка
04.12.1789

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козловъ Мартынъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Козловъ Мартынъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1794

Сын: Козловъ Василий

Отец ребёнка: Козловъ Мартынъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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