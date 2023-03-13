Козловъ Мартынъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Козловъ Петръ
Мать: Козлова Марья Панфилова
Бракосочетание
15.01.1784
Жена: Козлова (Губина) Марья
Рождение ребёнка
04.12.1789
Дочь: (Козлова) Анна
Мать ребёнка: Козлова (Губина) Марья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Козлова) Стефанида
Мать ребёнка: Козлова (Губина) Марья
Рождение ребёнка
28.02.1794
Сын: Козловъ Василий
Мать ребёнка: Козлова (Губина) Марья
Бракосочетание
13.07.1796
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан