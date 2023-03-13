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Козловъ Мартынъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Козловъ Петръ

Мать: Козлова Марья Панфилова

Бракосочетание
15.01.1784

Жена: Козлова (Губина) Марья

Рождение ребёнка
04.12.1789

Дочь: (Козлова) Анна

Мать ребёнка: Козлова (Губина) Марья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Козлова) Стефанида

Мать ребёнка: Козлова (Губина) Марья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1794

Сын: Козловъ Василий

Мать ребёнка: Козлова (Губина) Марья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.07.1796

Жена: Козлова (Ягодина) Стефанида

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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