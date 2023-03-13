Козловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Козловъ Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Марья Панфилова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Козловъ Никифоръ

Мать ребёнка: Козлова Марья Панфилова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Козловъ Василий

Мать ребёнка: Козлова Марья Панфилова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Козловъ Мартынъ

Мать ребёнка: Козлова Марья Панфилова

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