Козловъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Козловъ Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Марья Панфилова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Козловъ Никифоръ
Мать ребёнка: Козлова Марья Панфилова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Козловъ Василий
Мать ребёнка: Козлова Марья Панфилова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Козловъ Мартынъ
Мать ребёнка: Козлова Марья Панфилова