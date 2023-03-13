Козлова Марья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Марья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Петръ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Козловъ Никифоръ

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Козловъ Василий

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Рождение ребёнка
1764

Сын: Козловъ Мартынъ

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

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