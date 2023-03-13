Козлова Марья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Козловъ Никифоръ
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Козловъ Василий
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
1764
Сын: Козловъ Мартынъ
Отец ребёнка: Козловъ Петръ