Козловъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Козловъ Петръ
Мать: Козлова Марья Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Козловъ Тимофей
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Козлова Анна
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Козлова) Дарья
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
28.10.1787
Дочь: (Козлова) Ненила
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Козлова) Василиса
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова
Рождение ребёнка
17.10.1796
Дочь: (Козлова) Прасковья
Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова