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Козловъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Козловъ Петръ

Мать: Козлова Марья Панфилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина Борисова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Козловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козловъ Тимофей

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Козлова Анна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Козлова) Дарья

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1787

Дочь: (Козлова) Ненила

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Козлова) Василиса

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1796

Дочь: (Козлова) Прасковья

Мать ребёнка: Козлова Ирина Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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