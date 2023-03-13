Козлова Ирина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Ирина Борисова

Козлова Ирина Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Козловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козловъ Тимофей

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Козлова Анна

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Козлова) Дарья

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1787

Дочь: (Козлова) Ненила

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Козлова) Василиса

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1796

Дочь: (Козлова) Прасковья

Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.