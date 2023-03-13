Козлова Ирина Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Козловъ Тимофей
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Козлова Анна
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Козлова) Дарья
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
28.10.1787
Дочь: (Козлова) Ненила
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Козлова) Василиса
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ
Рождение ребёнка
17.10.1796
Дочь: (Козлова) Прасковья
Отец ребёнка: Козловъ Никифоръ