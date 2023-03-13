Козловъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Козловъ Петръ

Мать: Козлова Марья Панфилова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Герасимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Герасимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Герасимова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Герасимова

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