Козловъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Козловъ Петръ
Мать: Козлова Марья Панфилова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно