Ежова (Губина) Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Губинъ Гаврила
Мать: Губина Ульяна Прокофьева
Бракосочетание
26.01.1791
Муж: Ежовъ Петръ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ежовъ Федоръ
Отец ребёнка: Ежовъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ежовъ Данила
Отец ребёнка: Ежовъ Петръ
Рождение ребёнка
10.12.1793
Сын: Ежовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ежовъ Петръ