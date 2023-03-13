Ежова (Губина) Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Губина) Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Губинъ Гаврила

Мать: Губина Ульяна Прокофьева

Бракосочетание
26.01.1791

Муж: Ежовъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ежовъ Федоръ

Отец ребёнка: Ежовъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ежовъ Данила

Отец ребёнка: Ежовъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1793

Сын: Ежовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ежовъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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