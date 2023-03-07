Ежовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ежовъ Иванъ
Мать: Ежова Стефанида Иванова
Бракосочетание
26.01.1791
Жена: Ежова Оксинья
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ежовъ Федоръ
Мать ребёнка: Ежова Оксинья
Рождение ребёнка
10.12.1793
Сын: Ежовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ежова Оксинья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ежовъ Данила
Мать ребёнка: Ежова Оксинья