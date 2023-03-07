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Ежовъ Петръ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ежовъ Иванъ

Мать: Ежова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1791

Жена: Ежова Оксинья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ежовъ Федоръ

Мать ребёнка: Ежова Оксинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1793

Сын: Ежовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ежова Оксинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ежовъ Данила

Мать ребёнка: Ежова Оксинья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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