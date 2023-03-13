Ежова Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ежовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ежовъ Петръ
Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ежовъ Андрей
Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежовъ Иванъ