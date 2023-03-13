Ежова Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ежовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ежовъ Петръ

Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ежовъ Андрей

Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ежовъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежовъ Иванъ

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